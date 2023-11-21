Процесс вступления Украины в Европейский союз займет немало времени, если смотреть на ситуацию реалистично.

Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью газете Presse.

"Мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в ЕС. Но она должна выполнить те же условия, что и все остальные кандидаты. Нам это тоже было нелегко. В реальности приходится констатировать, что впереди еще довольно долгий путь", - сказал министр.

Он добавил, что Словакия согласится на вступление Украины в ЕС на саммите в декабре, если Киев выполнит все условия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает начало переговоров в связи с войной в Украине. Кроме того, он говорил, что Украина "во всех отношениях не готова" к началу переговоров о членстве в Евросоюзе.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель ожидает в декабре сложную встречу по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мишель предупредил Украину, что скорейшее решение о начале переговоров о вступлении страны в ЕС не должно восприниматься как что-то заранее решенное.