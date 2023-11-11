Миссия Международного валютного фонда поддержала начало переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз.

Об этом говорится в заявлении фонда.

"Украинская экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость, и последние экономические события указывают на более сильное, чем ожидалось, восстановление экономики в 2023 году с продолжающимся, хотя и более медленным ростом в 2024 году. Однако перспективы остаются крайне неопределенными, поскольку сохраняется исключительно высокая неопределенность, связанная с войной", - говорится в заявлении.

Также в МВФ отметили, что надлежащее управление восстановлением в послевоенный период в сочетании с решительными реформами (в частности, в отношении управления государственными инвестициями, корпоративного управления и бизнес-климата) в контексте вступления в ЕС могли бы стимулировать возвращение мигрантов и инвестиционные потоки, необходимые для закладки более устойчивой основы для экономического роста и помощи в выполнении более широких задач развития Украины.

Напомним, Украина и МВФ договорились о пересмотре программы расширенного финансирования. Эта договоренность открывает путь к получению транша около 900 млн долларов.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.