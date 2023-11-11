Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на экспертном уровне о втором пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Эта договоренность открывает путь к получению транша около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято исполнительным советом Международного валютного фонда в ближайшие недели", – написал премьер.

Программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов, объяснил Шмыгаль.

Напомним, летом Украина обновила меморандум с МВФ. В частности, Украина попросила у Фонда отсрочку по прежним обязательствам. Это одна из причин, по которым переписали меморандум. Мы рассказывали в отдельном материале, на что подписался Киев в соглашении с Международным валютным фондом.

Перед этим Украина и МВФ договорились об очередном транше на 900 миллионов долларов. Сообщалось, что общий объем программы Международного валютного фонда составляет 15,6 млрд долларов.