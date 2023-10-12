Государственный долг Украины в 2025 году перевалит за 100% внутреннего валового продукта (ВВП).

Такое прогноз публикует Международный валютный фонд (МВФ).

МВФ прогнозирует, что госдолг Украины до конца этого года вырастет до 88,1% ВВП, в следующем - до 98,6%, а в 2025 году достигнет пикового значения в 100,7%.

Затем, как считает МВФ, госдолг начнет снижаться.

Ранее мы писали, что государственный долг Украины вырос в течение июля на 4 млрд долларов до 132,92 млрд долларов и установил таким образом новый исторический рекорд. При этом собственно государственный долг составил 4 трлн 521 млрд грн (93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 123,63 млрд долларов. В том числе внешний госдолг – 3 трлн 50 млрд грн или 83,41 млрд долларов, внутренний – 1 триллион 470 млрд грн или 40,22 млрд долларов.

Накануне МВФ озвучил свой прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы. Согласно прогнозам МВФ, девальвация гривны может произойти в конце 2023 года, а к 2024 году доллар будет стоить 40 гривен.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины перешел к плавающему курсу гривни. Мы анализировали, что теперь будет с курсом, в отдельном материале.