МВФ озвучил свой прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы.

Об этом сообщает World Economic Outlook.

Согласно прогнозам МВФ, девальвация гривны может произойти в конце 2023 года, а к 2024 году доллар будет стоить 40 гривен. Однако на данный момент курс доллара украинской валюты удерживается на уровне 36,6 гривны за доллар.

Чтобы достичь прогнозируемой отметки в 37,5 гривен за доллар, необходима значительная девальвация. Тем не менее, стоит отметить, что прогнозы МВФ за последние годы не всегда совпадали с реальностью, поэтому паниковать заранее не стоит.

- в 2023 году – 37,5 гривны за доллар;

- в 2024 году – 41,4 гривны за доллар;

- в 2025 году – 46 гривен за доллар;

- в 2026 году – 48,9 гривны за доллар;

- в 2027 году – 51,3 гривны за доллар;

- в 2028 году – 53,9 гривны за доллар.

Напомним, что в бюджете на 2024 год заложен курс доллара на уровне 41,4 гривны.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины переходит к плавающему курсу гривна.

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