Национальный банк Украины с 3 октября переходит к режиму управляемой гибкости обменного курса, что усилит устойчивость валютного рынка и экономики.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Теперь официальный курс будет устанавливаться на основе операций на межбанковском рынке, а не директивно, как это было с 24 февраля 2022 года.

При этом НБУ заявил, что "гибкость" курса будет "управляемой" и Нацбанк не допустит значительного ослабления или укрепления гривны в сравнении с теми курсовыми значениями, на которых она сейчас находится.

"Учитывая устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Нацбанк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что наличный доллар вернулся к росту в Украине.

Также мы сообщали, что Нацбанк Украины ослабил ряд валютных ограничений, которые действовали с начала полномасштабного вторжения. В частности, предприятиям и организациям со 100% госдолей позволили переводить за границу платежи в счет кредитов, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных с Кабмином.