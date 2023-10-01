Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "Украинский борщ" номиналом 5 и 10 гривен. Дизайн монеты разработал заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На одной стороне монеты изображена хозяйка - украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща. На другой - тарелка с красным борщом.

Презентовал памятные монеты "Украинский борщ" заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на фестивале нематериального культурного наследия "Живая культура - Живой мир", который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

Напомним, прошлым летом организация ЮНЕСКО внесла "культуру приготовления украинского борща" в свой список нематериального культурного наследия. Это решение продвигало Министерство культуры Украины в рамках дискуссии на тему "Чей борщ?", которая развернулась в информационном пространстве между Россией и Украиной.

Ранее мы писали, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща.