ЮНЕСКО внесло "культуру приготовления украинского борща" в свой Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Сегодня, 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий немедленной охраны" - написал министр.

Он добавил, что теперь культура приготовления украинского борща под охраной ЮНЕСКО.

Напомним, что полемика о том, "чей борщ" между Украиной и Россией идет уже несколько лет.

Накануне полномасштабного российского вторжения в Украину известный украинский повар Евгений Клопотенко заявил, что "Борщ- это новый Томос", который станет главной победой Украины.

Также мы писали, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща.