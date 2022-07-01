Культура приготовления украинского борща внесена в Список нематериального наследия
ЮНЕСКО внесло "культуру приготовления украинского борща" в свой Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Сегодня, 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий немедленной охраны" - написал министр.
Он добавил, что теперь культура приготовления украинского борща под охраной ЮНЕСКО.
Напомним, что полемика о том, "чей борщ" между Украиной и Россией идет уже несколько лет.
Накануне полномасштабного российского вторжения в Украину известный украинский повар Евгений Клопотенко заявил, что "Борщ- это новый Томос", который станет главной победой Украины.
Также мы писали, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща.