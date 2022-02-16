"Марафон единения", который транслируют все украинские каналы и который по сути является пиар-акцией Владимира Зеленского, объявившего 16 февраля Днем единения, завершился самым оригинальным образом. В финале действа модный шеф-повар Евгений Клопотенко, создавший скандальное школьное меню, произнес монолог о борще.

Запись речи Клопотенко опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле уже борщ нас объединяет. И этот марафон единения, собственно, и является марафоном борща. И день единения и является Днем борща. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ - украинский", - сделал ряд странных заявлений Клопотенко.

Но на этом поток борщевого пафоса не закончился.

"Я думаю, эта победа будет не меньше Томоса. Потому что это то, чего мы не видим. Это вроде бы простое блюдо борщ, но мы все его едим. Мы можем быть за одного президента, за другого, с другими взглядами, но мы уже объединены. Поэтому я хочу вас поздравить с тем, что мы украинцы, такая прекрасная и большая нация! Всё будет борщ и всё будет Украина", - заверил повар.

На этой кулинарной ноте марафон единения был закрыт.

Ранее "Страна" рассказывала, как в День единения нардепы в Раде под музыку оркестра подняли украинские флаги и спели гимн.

А украинских школьников обязывали встретить этот день в вышиванках.