Завтра, 1 июля, украинский борщ может быть признан ЮНЕСКО "нематериальным культурным наследием, нуждающемся в срочной охране".

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова у себя в Facebook.

"В марте прошлого года министерство внесло на рассмотрение ЮНЕСКО номинационное досье по отношению к украинскому элементу "Культура приготовления украинского Борща" в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества", – рассказывает Джапарова.

Вопрос должен был рассматриваться в 2023 году, однако война, по оценкам организации, создала угрозу этому объекту культурного наследия и внесла коррективы.

"Замечу, что это беспрецедентная практика для ЮНЕСКО, когда номинация, которая включена в очередь репрезентативного списка будет рассматриваться в сверхсрочном порядке и будет включена в другой список организации", - говорит заместитель министра.

Рассмотрение украинского досье состоится 1 июля 2022 в Париже.

Напомним, в Украине полемика о том, "чей борщ" между Украиной и Россией идёт уже несколько лет.

А известный украинский повар Евгений Клопотенко накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что "Борщ- это новый Томос", который станет главной победой Украины.

Как писала "Страна", в апреле 2021 года Google назвал борщ "традиционным русским блюдом", упомянув отдельно украинский рецепт.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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