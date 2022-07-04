Посол США в Украине отметила День независимости борщом в столовой с украинскими бойцами. Фото
В День независимости США американское посольство в Украине опубликовало фото посла Бриджит Бринк, обедающей с украинскими военными.
Когда и где сняты фото, не сообщается.
Американка взяла на обед борщ, гречку с курицей и салат с компотом.
"Соединенные Штаты понимают, что такое борьба за свободу. В то время как мы отмечаем наш собственный День Независимости, у меня была честь пообщаться с украинскими солдатами, которые ежедневно борются за свободу Украины в неспровоцированной российской войне", - написала посол.
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