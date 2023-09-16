Нацбанк Украины ослабил ряд валютных ограничений, которые действовали с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 16 сентября НБУ сообщил о трех изменениях, которые были утверждены его постановлением №115.

1. Чтобы увеличить объем продажи банками наличной валюты в своих кассах, он позволил финучреждениям иначе рассчитывать свои наличные лимиты: например, разрешил продавать не 100%, а 120% объема сдачи физлицами наличной инвалюты на 13 апреля 2022 года, учитывать остатки в кассе на эту дату и превышения продажи над покупкой. Новая формула должна позволить банкам продавать больше валютного кэша. Это, как рассчитывают в НБУ, выльется в снижение банковских наличных курсов продажи доллара, которые вчера держались в среднем диапазоне 38,0-38,65 грн/$, а максимум достигал 38,80 грн/$ (его ставил Креди Агриколь Банк). В то время как черный рынок был ниже - закончил день на 38,20 грн/$.

2. Расширен перечень медицинских услуг, для оплаты которых физлицам позволяется перечислять инвалюту за границу. В список добавлены такие возможности: для реабилитации, а также покупки протезов и других комплектующих и сервисного обслуживания/ремонта протезов.

3. Предприятиям и организациям со 100% госдолей позволено переводить за границу платежи в счет кредитов, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных с Кабмином. Также им позволили дальнейшие расчеты по реструктуризированным кредитам.

Эти правила вступают в силу с 16 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк снизил учетную ставку в Украине и назвал 4 риска для экономики Украины.

Также мы писали о том, что среди банкиров Украины активизировались слухи о девальвации гривни.