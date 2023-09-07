Национальный банк с сегодняшнего дня, 7 сентября 2023 года, изменил правила финансового мониторинга для граждан. Их утвердили проставлением НБУ №110.

Этим документом, Нацбанк одним пунктом дополнил свой список подозрительных операций, который касается всех граждан Украины: регулятор потребовал от банков считать подозрительным двукратное превышение человеком максимальной суммы заявленных им операций.

В нацбанковском постановлении №110 говорится, что банк должен в течении 10-дней с момента проведения зафиксировать и проанализировать такое превышение со стороны клиента, чтобы понять действительно ли проводка подозрительная. И если она таковой является, то счет подлежит блокировке.

В то же время банкам запретили применять какие-либо меры, если финансовая операция клиента, получит рациональное обоснование. Не должно быть ни автоматической блокировки счета, ни его принудительного закрытия.

Максимальная ежемесячная сумма операций не берется с потолка, ее заявляет сам человек — либо указывает в анкете, либо диктует менеджеру банка при внесении данных о нем. Это происходит в двух случаях: и во время изначального открытия счета, и в ходе последующих верификаций — 1-2 раза в год владелец счета обязан являться в финучреждение и подтверждать свои исходные данные.

"Обычно сумма максимальной банковской операции заявляется рядом с размером ежемесячного дохода — тогда это не вызывает подозрений у банка. У человека зарплата, скажем, 30 тыс. грн и он указывает максимальный сумму проводок для счета в районе 40-45 тыс. грн. Исключения, конечно, тоже бывают, но не очень часто. Если вы на что-то копите и планируете приобрести что-то дорогое, скажем, квартиру или машину — тогда лучше указать максимальную сумму соразмерную этому приобретению и объяснить ее банкиру грядущей покупкой", — объяснили "Стране" в одном из банков.

Большинство финансистов назвали появление дополнительного требования для определения подозрительных операций (двукратное превышении максимальной суммы) не ограничением, а упрощением финмониторинга.

"Мы и так блокировали людям счета, когда они превышали максимально заявленную сумму операций. Просто у каждого банка были свои критерии. Кто-то брал клиента на карандаш с превышением на 50%, кто-то — на 80%, а кто-то — на 100%. Не было единых требований и эти требования не озвучивались людям, теперь же НБУ все четком расписал и объявил населению. Потому намного реже будут придираться к операциям, которые превышают максимальный порог менее, чем вдвое. Только если она окажется подозрительной по другим критериям, что происходит не очень часто", — уточнил нам банкир.

Напомним, что при нарушении правил финансового мониторинга, банк должен заблокировать подозрительную операцию. Затем связаться с человеком и выяснить природу этой проводки и навести справки о происхождении средств клиента. Банк может затребовать налоговую декларацию, зарплатные справки и пр. Если все это не будет предоставлено, то финучреждение имеет право в принудительном порядке закрыть счет. Средства с него будут выданы наличными через кассу или перечислены на счет физлица в другом банке.

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