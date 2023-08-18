Нацбанк рассказал, какая информация должна размещаться в кассе небанковских обменников с 19 августа.

Добавлены два пункта:

- информация о юрлице – банке или небанковском учреждении: местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты, ссылка на интернет-страницу (при наличии) – добавлена;

- контактная информация Нацбанка.

Остальные документы, которые должны быть размещены:

- копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют;

- перечень совершаемых валютно-обменных операций;

- уведомление об обязательности совершения кассиром операции сторно в случае обращения клиента с отказом от совершенного обмена;

- выписка из приказа об установлении тарифов комиссии за операции по обмену наличных;

- информация о кассире, который совершает операции;

- копия лицензии;

- местонахождение кассы;

В случае нарушений со стороны обменника граждане должны обратиться с жалобой к руководству банка или небанковского финансового учреждения, а потом в Нацбанк, если это не помогло.

Ранее мы писали о том, что НБУ смягчил требования к валютным обменникам, которые принадлежат небанковским финучреждениями.

А также, что НБУ приказал банкам отчитываться о карточных платежах украинцев.