В Нацбанке разъяснили, какая информация должна размещаться в кассе небанковских обменников с завтрашнего дня
Нацбанк рассказал, какая информация должна размещаться в кассе небанковских обменников с 19 августа.
Добавлены два пункта:
- информация о юрлице – банке или небанковском учреждении: местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты, ссылка на интернет-страницу (при наличии) – добавлена;
- контактная информация Нацбанка.
Остальные документы, которые должны быть размещены:
- копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют;
- перечень совершаемых валютно-обменных операций;
- уведомление об обязательности совершения кассиром операции сторно в случае обращения клиента с отказом от совершенного обмена;
- выписка из приказа об установлении тарифов комиссии за операции по обмену наличных;
- информация о кассире, который совершает операции;
- копия лицензии;
- местонахождение кассы;
В случае нарушений со стороны обменника граждане должны обратиться с жалобой к руководству банка или небанковского финансового учреждения, а потом в Нацбанк, если это не помогло.
Ранее мы писали о том, что НБУ смягчил требования к валютным обменникам, которые принадлежат небанковским финучреждениями.
А также, что НБУ приказал банкам отчитываться о карточных платежах украинцев.