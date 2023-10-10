Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Ранее в СНБО постановили, чтобы правительство доработало проект госбюджета-2024, выделив на оборону не менее 21,6% ВВП.

Кабмин предложил выделить на эту сферу более половины всех ресурсов бюджета - 1 трлн 685 млрд гривен (около 46 млрд долларов).

Напомним, что, по данным СМИ, в 2024 году РФ планирует увеличить расходы на оборону до $112 млрд.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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