Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 4 сентября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о своих поездках к военным в Донецкую и Запорожскую области. По словам президента, услышанное от тех, кто находится на передовой, станет темами заседания СНБО.

Напомним, сегодня Зеленский посетил расположения бригад ВСУ в Запорожской и Донецкой областях.

"Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что за день посетил восемь бригад ВСУ.

А в августе Зеленский посетил расположение недавно введенного в бой корпуса ВСУ на Мелитопольском направлении.

Ранее мы разбирались, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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