Секретарь СНБО Алексей Данилов не уверен, что Запад будет поддерживать Украину "до победы".

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Нам до сих пор никто не может четко дать ответ, что такое наша победа. Нам говорят, мы вас будем поддерживать до - и дальше словосочетания "победа" я нигде не слышал. Они говорят - "до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения". А нам нужно четко понимать - они с нами идут до победы или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - заявил Данилов.

Напомним, что также Алексей Данилов сообщил, что два его сына служат в ВСУ.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО раскритиковал Запад за "страх перед Россией".

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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