Секретарь СНБО заявил, что союзники до сих пор не дали четкий ответ, будут ли поддерживать Украину до победы
Секретарь СНБО Алексей Данилов не уверен, что Запад будет поддерживать Украину "до победы".
Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.
"Нам до сих пор никто не может четко дать ответ, что такое наша победа. Нам говорят, мы вас будем поддерживать до - и дальше словосочетания "победа" я нигде не слышал. Они говорят - "до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения". А нам нужно четко понимать - они с нами идут до победы или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - заявил Данилов.
Напомним, что также Алексей Данилов сообщил, что два его сына служат в ВСУ.
Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО раскритиковал Запад за "страх перед Россией".
Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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