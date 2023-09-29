Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что два его сына служат в ВСУ.

Об этом он сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майями. У одного Париж — это воинская часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в поселке", — сказал Данилов.

Ранее в сети появлялась информация, что сыновья Данилова находятся за границей. Или что как минимум один сын живет в США.

Также Данилов заявил, что каждый украинец дома должен иметь пулемёт, чтобы защищать страну, поскольку "Россию никуда от наших границ не отодвинуть".

Ранее сообщалось, что сыновья экс-президента Петра Порошенко призывного возраста находятся в Лондоне, куда выехали еще до войны. Такие слухи ходят и о детях других представителей власти.

На этом фоне руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко заявил, что после окончания войны нужно как минимум на три года запретить выезжать мужчинам из страны - "иначе мы просто не сохранимся как нация".