После падения почти на треть в 2022 году уже в текущем году экономика Украины может восстановиться на 3-4%.

Такой прогноз сделала министр экономики Юлия Свириденко на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Рост ВВП будет на уровне 4%. Скептики говорят, что рост составит около 3%. В основных отраслях промышленности мы видим улучшение. Урожай зерна составит около 50 миллионов тонн. Есть определенные проблемы с экспортом, но я думаю, что ситуация улучшится за счет альтернативных маршрутов", - сказала министр.

Отметим, что в прошлом году реальный ВВП Украины упал на 29,1%.

В июне рейтинговое агентство Fitch рассмотрело базовый сценарий по Украине, что война будет продолжаться до 2024 года. Рейтинг Украины подтвержден на уровне CC. По мнению аналитиков, в 2023 году прогнозировался рост ВВП на 3,5%, снижение инфляции до 14,5%, рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) CCC- в национальной валюте и СС - в иностранной.

Также мы писали, что украинские банки снижают для вкладчиков депозитные ставки, и они не всегда покрывают текущую инфляцию. В то же время Нацбанк заявил о снижении индекса инфляции с 12,8% в июне до 11,3% в июле 2023 года.