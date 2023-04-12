Государственная служба статистики обнародовала предварительные оценки валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата на своем официальном сайте.

По итогам прошлого года зафиксированы следующие показатели:

падение реального ВВП на 29,1%;

конечное потребление сократилось на 16,9% (в т.ч. домохозяйства – "минус" 26,7%, госуправление – "плюс" 18%), валовые инвестиции (ВНОК) упали на 34%, экспорт – на 42,4% , импорт – на 18,5%;

в разрезе базовых видов экономической деятельности падение валовой добавленной стоимости составило в с/х - 28,4%, добывающей промышленности - 32,2%, перерабатывающей - 43,1%, энергетике - 32,5%, строительстве - 67,6%, торговле – 30,9%, транспорте – 44,3%. Единственный сектор, ожидаемо зафиксировавший рост – "государственное управление и соцстрахование" (+35,4%).

"Что оказалось немного неожиданным, так это показатель номинального ВВП, который составил 5 191 млрд грн (последние оценки МВФ в программах EFF – 4 900 млрд грн). Это связано с большим ожидаемым дефлятором ВВП в 4-м квартале. В целом по году дефлятор ВВП достиг 34,3%.

Что это значит? Увеличение базы сравнения и необходимость корректировки оценки номинального ВВП на 2023 год. При прочих равных условиях последняя должна также возрасти. Корректировка необходима для более точных расчетов при внесении изменений в бюджет: показателей доходов, расходов, дефицита, предельного уровня государственного долга", – прокомментировал цифры глава финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что, по данным Госстата, объем производства в металлургии Украины в 2022 году обвалился на 67%.

Также "Страна" рассказывала, что Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2023 года с 3,3% до 0,5%.