Падение ВВП Украины в феврале сократилось до 26% - Минэкономики
Падение украинского валового внутреннего продукта (ВВП) в феврале сократилось до 26% по сравнению с 32% в январе.
Об этом сообщает Минэкономики.
Правительство отмечает, что это произошло благодаря улучшению ситуации с электроснабжением. Это позволило не только стабилизировать работу разных секторов экономики, но и придало оптимизма бизнесу, который активизировал свою работу.
Также прирост экономике дает постепенный запуск строительства на освобожденных территориях и релокация фермеров из прифронтовых регионов в более безопасные.
При этом ранее сообщалось, что в целом Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 3,2% до 1%.
Также мы писали, что Нацбанк сообщал, что ВВП в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов РФ.
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