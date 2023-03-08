Падение украинского валового внутреннего продукта (ВВП) в феврале сократилось до 26% по сравнению с 32% в январе.

Об этом сообщает Минэкономики.

Правительство отмечает, что это произошло благодаря улучшению ситуации с электроснабжением. Это позволило не только стабилизировать работу разных секторов экономики, но и придало оптимизма бизнесу, который активизировал свою работу.

Также прирост экономике дает постепенный запуск строительства на освобожденных территориях и релокация фермеров из прифронтовых регионов в более безопасные.

При этом ранее сообщалось, что в целом Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 3,2% до 1%.

Также мы писали, что Нацбанк сообщал, что ВВП в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов РФ.

Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

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