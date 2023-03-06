Министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 3,2% до 1%.

Об этом во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, заявил замминистра экономики Алексей Соболев.

Прогноз роста ВВП ухудшили, прежде всего, из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, а продлятся "почти целый год", заявил Соболев.

"Кажется, мы прошли пик инфляции - она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", - добавил он.

Напомним, Рада прогнозирует в показателях бюджета на 2023 год инфляцию на уровне 28%. В Нацбанке ожидают, что реальные зарплаты с учетом инфляции в следующем году упадут на 26,9%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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