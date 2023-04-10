Объем производства в металлургии Украины в 2022 году обвалился на 67%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно информации ведомства, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в нашей стране, упали на 66,5%, а добыча руды - на 61%. Для сравнения, снижение добычи угля нефти и газа в 2022 году составило всего 7,7% и 8,4% соответственно.

Кроме того, из-за падения объемов производства в машиностроении на 43,1% снизился и размер потребления стали в стране. По оценкам "Метинвест СМЦ", металлопотребление в Украине в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилось на 55% – до 2 миллионов тонн.

По словам экспертов, кризис в отрасли спровоцирован разрушением крупных предприятий, нехваткой персонала и сложной логистикой, которая подорожала в несколько раз.

Чтобы перезапустить производство в отрасли и снова зарабатывать миллиарды валютных поступлений, необходимо разблокировать украинские порты - это самое важное условие дальнейшей работы всей металлургической отрасли.

По данным Минэкономики, экономика Украины по итогам 2022 года упала на рекордные 30,4%.

Между тем Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2023 года с 3,3% до 0,5%.