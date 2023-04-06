По наблюдениям украинской стороны, количество ракет у России упало до максимально критического уровня.

Оценку числа ракет дал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

Журналист издания отметила, что в последние несколько месяцев россияне используют значительно меньше ракет и дронов во время массированных обстрелов. Данилов согласился с этим.

"Мы отслеживаем количество ракет, имеющихся на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не означает, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которой погибли наши граждане, разрушена инфраструктура – это трагедия... Они поднимают в воздух самолеты, отправляющие на большое расстояние ракеты. Раньше это было чаще. Сейчас меньше, но все равно мы с вами ни от чего не застрахованы", - сказал Данилов.

На вопрос, есть ли у России возможность наращивать эти ресурсы, он ответил: "В том количестве, в котором бы она хотела, нет".

Ранее на Западе подсчитали, что на момент начала вторжения в арсенале российской армии было 1 844 ракеты, а по состоянию на 15 ноября осталось всего 535 ракет.

Одна ракетная атака обходится России в сумму от 400 до 500 миллионов долларов.