В результате ракетного обстрела Ливаном территории Израиля пострадали как минимум трое человек. За последний час с территории Ливана по Израилю было выпущено порядка 30 ракет, 15 из них было перехвачено системой "Железный купол".

Об этом сообщают местные СМИ.

Опубликовано видео последствий обстрела населенного пункта Шломи на севере Израиля.

Тем временем международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил свою работу.

Сегодня израильские СМИ сообщили о резком обострении между Ливаном и Израилем. Страны обменялись массированными ракетными ударами. Премьер Биньямин Нетаньяху проводит оперативное совещание по безопасности.

Напомним, накануне на Храмовой горе в Иерусалиме произошли стычки, после чего Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. В мечеть ворвалась израильская полиция в рамках поиска экстремистов, которые готовили покушение на еврейских паломников. Из-за применения светошумовых гранат и резиновых пуль, по данным СМИ, пострадали более 100 палестинцев, около 400 человек задержаны.

Также "Страна" разбиралась, почему в прошлом месяце вспыхнули протесты в Израиле и к чему они приведут.