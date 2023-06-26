Рейтинговое агентство Fitch рассматривает базовый сценарий по Украине, что война будет продолжаться до 2024 года.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Аналитики считают, что Украина сейчас обладает стратегическим военным преимуществом, однако в большинстве сценариев возможного развития ситуации этого недостаточно для решительного достижения целей.

Рейтинг Украины подтвержден на уровне CC.

"Подтверждение РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне CC отражает ожидания Fitch относительно дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года", - сообщают в агентстве.

В 2023 году прогнозируется рост ВВП на 3,5%, снижение инфляции до 14,5%, рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) CCC- в национальной валюте и СС - в иностранной.

Ранее мы писали, что государственный долг Украины за месяц увеличился на 3,9 миллиарда долларов.

Кроме того, в Госстате оценили прошлогодние убытки производственных отраслей Украины и зафиксировали падение валового внутреннего продукта (ВВП) почти на треть.