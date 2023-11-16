Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия, принимающая решение по данному вопросу, заявила о необходимости проведения дополнительных обсуждений, однако конкретных сроков не назвала. Чтобы ратифицировать данную заявку она должна пройти через комиссию и получить одобрение всех членов парламента, а затем быть подписана у президента.

Долгое ожидание связано с тем, что, по мнению Турции, Швеция защищает тех, кого Анкара считает террористами, а также из-за торговых эмбарго на военную продукцию. Эрдоган потребовал от Стокгольма предпринять более активные действия против курдских боевиков и снять ограничения на экспорт.

Швеция выполнила поставленные условия, но несмотря на это, как правящие, так и оппозиционные законодатели Турции, продолжают сомневаться, считая предпринятые шаги недостаточными. Также задержка вызвана разногласиями Анкары со своими западными союзниками из-за конфликта в Газе.

Аналитики утверждают, что ратификация заявки может состоятся на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 28-29 ноября.

Ранее мы писали о том, что в партии Эрдогана не ждут голосования за вступление Швеции в НАТО до конца года.

А также, что Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на ратификацию в парламент.