В России считают неприемлемым вступление Украины в НАТО в любом виде, в том числе частичное.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Захарова комментировала слова бывшего генерального секретяра НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил идею "частичного членства" Украины в НАТО.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", – сказала Захарова.

Возможное вступление Украины в НАТО по частям прокомментировали и в США. Заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, выступая на мероприятии EU-US Defense & Future Forum, организованном "Атлантическим советом" в Вашингтоне, сказал, что такое вступление грозит втягиванием в конфликт Североатлантического альянса и США.

"НАТО будет очень быстро вовлечено в конфликт и США будут вовлечены в конфликт - это самая проблемная часть предложения (Рассмусена - Ред.)", - заявил Джонс.

Напомним, на днях экс-генсек НАТО Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в Альянс, но чтобы статья 5 Вашингтонского договора не распространялась на оккупированные Россией территории.

"План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному Альянсу", - разъяснил Расмуссен свою позицию.

Вскоре после этого экс-советник офиса президента Алексей Арестович призвал Украину вступать в НАТО без территорий, которые захватила Россия.