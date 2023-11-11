Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы Украина присоединилась к Североатлантическому Альянсу без территорий, захваченных Россией.

Об этом пишет издание The Guardian.

"План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному Альянсу", - цитирует Расмуссена газета.

По его мнению, защита НАТО подконтрольной Украине территории "высвободит украинские силы для линии фронта". А также по сути будет введена бесполетная зона для России, "чтобы она не могла летать над территорией Украины или посылать ракеты в украинские города".

Расмуссен напомнил прецедент Западной Германии, которая присоединилась к Альянсу в 1955 году без ГДР. Он считает, что этот вопрос нельзя вновь откладывать и уже в следующем году на ближайшем саммите НАТО нужно пригласить Украину вступить.

Напомним, ранее к этому призывал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, а недавно - экс-советник Банковой Алексей Арестович.