Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на ратификацию в парламент страны.

Об этом сообщила администрация турецкого президента, ее заявление приводит агентство Anadolu.

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан Великому национальному собранию Турции", - сказано в сообщении администрации.

В конце сентября новый глава Сената США по международным отношениям Бен Кардин рассказал прессе, что Турция может вскоре ратифицировать вступление Швеции в НАТО, обсуждение состоится в середине октября.

Ранее мы сообщали, почему Эрдоган согласился дать добро на вступления Швеции в НАТО: это произошло после того, как американский Госдепартамент заявил, что США поддержали предоставление Турции истребителей F-16 и поддерживают стремление Анкары вступить в ЕС.

Тем временем Венгрия не дает добро на вступление Швеции в НАТО и не смягчает свою позицию. Венгерская партия "Фидес" объявила бойкот и не участвовала во внеочередном заседании по поводу Швеции, которое организовала оппозиция.

Член партии премьер-министра Виктора Орбана заявил, что ратификация заявки Швеции не является срочной в повестке дня.