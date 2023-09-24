Один из кандидатов в президенты США Рон Десантис (Республиканская партия) выступил против принятия Украины в НАТО. Он заявил, что такой шаг не принесет пользы безопасности Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg

"Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Все, что это даст, больше обязательств для нас. Поэтому если нам добавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем взамен?", - сказал Десантис.

Десантис также отметил, что США не должны не должен давать Украине "чистый чек" (то есть, неограниченное финансирование), если она не использует все рычаги влияния, чтобы закончить конфликт.

Ранее сообщалось, что Трамп еще дальше оторвался от Десантиса во внутрипартийных праймериз республиканцев. Если в августе у Трампа было 57% поддержки при 12% у Десантиса - то в сентябре Трамп имеет уже 60%, а его ближайший соперник просел на процент.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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