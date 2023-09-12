Экс-президент США Дональд Трамп еще дальше оторвался от своего конкурента губернатора штата Флорида Рона Десантиса во внутрипартийных праймериз на пост кандидата в президенты от республиканцев.

Об этом свидетельствует опрос I&I/TIPP.

Если в августе у Трампа было 57% поддержки при 12% у Десантиса - то в сентябре Трамп имеет уже 60%, а его ближайший соперник просел на процент.

При этом молодой кандидат Вивек Рамасвами, выступивший против военной поддержки Украины, поднялся до 9% и таким образом отстает от Десантиса всего на два пункта, замыкая первую тройку.

Ранее мы писали, что кандидат в президенты США и бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал помиловать экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году.

Напомним, законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности.

Также мы сообщали, что согласно опросу, в личном тесте у Трампа и Байдена по 46% поддержки и равные шансы в очном противостоянии.