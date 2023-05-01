Законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности.

Нынешнее флоридское законодательство требует отставки от всякого выборного должностного лица штата, который баллотируется на более высокий пост. А поправки, утвержденные обеими палатами местной легислатуры и поступившие на подпись Десантису, освобождают от этого требования "любое лицо, добивающееся поста президента или вице-президента США".

Изменения закона утвердила в минувшую пятницу флоридская палата представителей с результатом 76 голосов против 34. Накануне их принял сенат 28 голосами против 12. Республиканцы имеют большинство в обеих палатах.

Десантис считается реальным претендентом на выдвижение в 2024 году от Республиканской партии. Его рейтинги уступают только экс-президенту Дональду Трампу. В пользу Трампа сейчас высказываются 51% сторонников и членов Республиканской партии, а за Десантиса готовы отдать свой голос лишь 38% респондентов.

Хотя еще в декабре 2022 года опросы рисовали иную картину. Десантис, наоборот, обходил Трампа с 14% разрывом в гипотетическом противостоянии двух политиков за место кандидата в президенты от республиканцев.