Будущее членство Украины в НАТО связано с завершением текущей войны.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время выступления с лекцией в аналитическом центре Council on Foreign Relations.

По его словам, вступление Украины возможно, если "сейчас будут завершены бои".

"Если сейчас будут завершены бои, мы должны быть уверены, что это действительно будет прекращение войны. Это означает, что мы должны иметь рамочные условия, которые будут гарантировать безопасность, территориальную целостность и соблюдение границ Украины. Безусловно, членство в НАТО является одним из путей, чтобы этого достичь. Есть также определенные двусторонние договоренности. Но так или иначе есть необходимость в гарантиях. Таким образом, всё это взаимосвязанные вещи: членство Украины в НАТО, прекращение боевых действий и обеспечение длительного мира после войны", — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг призвал "готовиться к длительной войне в Украине".

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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