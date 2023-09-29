Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, обсуждение состоится в середине следующего месяца.

Об этом рассказал новый глава Сената США по международным отношениям Бен Кардин, сообщает Reuters.

Кардин сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца... Если это действительно так, то по крайней мере вопрос с НАТО решен, но есть и другие вопросы, кроме вступления в НАТО, которые должны стать частью наших обсуждений по мере продвижения вперед", - сказал он.

Тем временем Венгрия не дает добро на вступление Швеции в НАТО и не смягчает свою позицию.

Партия "Фидес" объявила бойкот и не участвовала во внеочередном заседании, которое организовала оппозиция.

Звучат мнения, что раньше этой даты вступление Швеции в НАТО ратифицировано им не будет.

Член партии Орбана заявил, что ратификация заявки Швеции не является срочной, поскольку Турция планирует сделать это только осенью.

Ранее мы сообщали, почему Эрдоган согласился дать добро на вступления Швеции в НАТО, потому что Госдепартамент заявил, что США поддержали предоставление Турции истребителей F-16 и поддерживают стремление Анкары вступить в ЕС.

Это были основные требования Эрдогана в обмен на разрешение для Швеции вступить в НАТО, которое, по словам генсека Альянса Столтенберга, он дал сегодня.