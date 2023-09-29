Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, обсуждение состоится в середине следующего месяца.

Об этом рассказал новый глава Сената США по международным отношениям Бен Кардин, сообщает Reuters.

Кардин сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца... Если это действительно так, то по крайней мере вопрос с НАТО решен, но есть и другие вопросы, кроме вступления в НАТО, которые должны стать частью наших обсуждений по мере продвижения вперед", - сказал он.

Тем временем Венгрия не дает добро на вступление Швеции в НАТО и не смягчает свою позицию.

Партия "Фидес" объявила бойкот и не участвовала во внеочередном заседании, которое организовала оппозиция.

Звучат мнения, что раньше этой даты вступление Швеции в НАТО ратифицировано им не будет.

Член партии Орбана заявил, что ратификация заявки Швеции не является срочной, поскольку Турция планирует сделать это только осенью.

Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО за F-16

Ранее мы сообщали, почему Эрдоган согласился дать добро на вступления Швеции в НАТО, потому что Госдепартамент заявил, что США поддержали предоставление Турции истребителей F-16 и поддерживают стремление Анкары вступить в ЕС.

Это были основные требования Эрдогана в обмен на разрешение для Швеции вступить в НАТО, которое, по словам генсека Альянса Столтенберга, он дал сегодня.

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