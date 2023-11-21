Глава Евросовета Шарль Мишель ожидает в декабре сложную встречу по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он заявил во время визита в Киев, передает агентство Reuters.

Как отмечает агентство DPA, Мишель предупредил Украину, что скорейшее решение о начале переговоров о вступлении страны в ЕС не должно восприниматься как что-то заранее решенное.

Некоторые из стран - членов ЕС дали понять, что "хотели бы хорошо подумать", прежде чем принять решение о следующем шаге в этом процессе, заявил Мишель.

Он сказал, что государства-члены продолжают "очень усердно работать", чтобы попытаться выстроить единую позицию в Европейском Совете перед саммитом ЕС в декабре.

Однако Мишель подчеркнул, что "политические трудности" не следует недооценивать, не уточнив, какие именно страны ЕС могут заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает начало переговоров в связи с войной в Украине. Еще он говорил, что Украина "во всех отношениях не готова" к началу переговоров о членстве в Евросоюзе.

На днях СМИ писали, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС могут перенести с декабря на весну.