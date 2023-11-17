Решение по поводу начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз может не быть принято в декабре, как планировалось раньше.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Ранее СМИ писали, что лидеры стран ЕС прислушаются к рекомендации Еврокомиссии и на декабрьском саммите в Брюсселе одобрят начало переговоров с Украиной о вступлении.

"Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте", - заявил источник издания.

На вопрос агентства, означает ли это, что декабрьское решение находится под угрозой, чиновник ответил утвердительно. Он добавил, что Венгрия, возможно, воспрепятствует тому, чтобы это решение было принято единогласно 27 странами ЕС.

Согласно Reuters, еще одна оценка перспектив вступления Украины в ЕС запланирована на март 2024 года.

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. Мы разбирали, что означает рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Мы также писали, что Венгрия будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, пока не выполнят требования Будапешта по поводу языка.