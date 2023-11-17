Ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сейчас при независимой Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан местному изданию RTL.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас, во времена украинского государства", - сказал премьер Венгрии.

По его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", поэтому Будапешт окажет им помощь.

Также он опять повторил свое заявление, что Венгрия не будет помогать Украине в войне.

"Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно признанной военной цели", - заявил Орбан.

Он считает, что Киев четко не определил цели войны, а текущая ситуация является "безвыходной", когда тысячи людей гибнут в "христианско-гражданской войне".

Ранее Венгрия заявляла о намерении блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за языкового законодательства.

На это секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к компромиссам с Венгрией для вступления в Евросоюз.

"Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах", – отметил Данилов.