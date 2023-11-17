"При СССР было лучше". Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком на Закарпатье при Украине стала хуже
Ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сейчас при независимой Украине.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан местному изданию RTL.
"Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас, во времена украинского государства", - сказал премьер Венгрии.
По его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", поэтому Будапешт окажет им помощь.
Также он опять повторил свое заявление, что Венгрия не будет помогать Украине в войне.
"Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно признанной военной цели", - заявил Орбан.
Он считает, что Киев четко не определил цели войны, а текущая ситуация является "безвыходной", когда тысячи людей гибнут в "христианско-гражданской войне".
Ранее Венгрия заявляла о намерении блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за языкового законодательства.
На это секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к компромиссам с Венгрией для вступления в Евросоюз.
"Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах", – отметил Данилов.