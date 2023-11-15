Вступление Украины в НАТО по частям грозит втягиванием в конфликт с Россией всего Североатлантического альянса и США.

С такой оценкой выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, выступая на мероприятии EU-US Defense & Future Forum, организованном "Атлантическим советом" в Вашингтоне.

"НАТО будет очень быстро вовлечено в конфликт и США будут вовлечены в конфликт - это самая проблемная часть предложения (Рассмусена - Ред.)", - заявил Джонс.

Напомним, бывший генсек НАТО Расмуссен предложил, чтобы Украина присоединилась к альянсу без территорий, захваченных Россией, но Киев и Москва такой вариант отвергают.

"План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному Альянсу", - цитирует Расмуссена газета.

В России считают неприемлемым вступление Украины в НАТО в любом виде, в том числе частичное.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", – сказала Захарова.

Одним из первых эту идею озвучил Генри Киссинджер - бывший государственный секретарь США и лауреат Нобелевской премии мира.