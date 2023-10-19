Послы стран НАТО и Швеции в Будапеште провели экстренное совещание из-за встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на американское посольство в Будапеште.

Там подтвердили, что встреча Орбана и Путина была главной темой встречи.

Посол США Дэвид Прессман в интервью "Радио Свободная Европа" рассказал об этом подробнее: "Мы все обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины".

"Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников и будем ожидать, что они отнесутся к этому серьезно", — продолжил Прессман.

В окружении Орбана отмели заявления Прессмана.

"Не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику", — сказал в эфире телеканала ATV глава аппарата премьера Гергей Гуйяш.

"Венгрия состоит как в НАТО, так и в Евросоюзе, и голосовала за все санкции против России, хотя закулисно добилась смягчения некоторых из них (например, эмбарго на импорт российской нефти). На риторическом уровне, однако, Орбан часто высказывается в пророссийском тоне, и примерно с таких же позиций война в Украине освещается в венгерских СМИ", – пишет ВВС.

Напомним, что 17 октября Путин в Китае встретился с Орбаном.

Также мы писали о том, что визит Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином "подчеркнет их общее видение международного порядка".