Словакия продлит запрет на импорт украинской агропродукции на неопределенный срок и расширит перечень товаров с 4 до 14 позиций.

Об этом сообщают местные СМИ.

Помимо пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, импорт которых был запрещен еще в сентябре, новый запрет будет также распространен на мед, сахар, солод, соевые бобы, пшеничную муку, тростниковый и свекловичный сахар.

Также Братислава ужесточит правила транзита этой продукции.

Также мы писали, что в начале октября национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Ее ввоз будет лицензироваться.

Напомним, в сентябре Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом этими странами на ввоз украинского зерна.

После чего Еврокомиссия приняла решение, что будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре во Всемирной торговой организации.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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