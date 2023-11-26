В ближайшие дни начнутся поставки в Африку безвозмездного зерна из РФ, чтобы усилить влияние России на континенте.

Об этом пишет Bloomberg.



В публикации говорится, что стремление России укрепить связи с африканскими странами путем расширения торговли и направления наемников ЧВК "Вагнера" для поддержки нестабильных правительств следует за попытками США и их союзников изолировать РФ в ответ на вторжение в Украину. Тем не менее, Африка остается малозаметным игроком: объем ее двусторонней торговли с континентом в 2022 году составил всего 18 млрд долларов.

В то же время исследования, представленные на конференции в Кейптауне, организованной фондом бывшего президента ЮАР Табо Мбеки, пытались изменить мнение о том, что Москва несет главную ответственность за рост цен на продукты питания, пишет агентство.

Согласно исследованию, которое было поддержано фондом российского миллиардера Андрея Мельниченко, прямые или косвенные санкции, наложенные на Россию и ее союзника Беларусь, к апрелю 2023 года сократили мировые поставки удобрений и аммиака на 40,8 млн тонн.

Хотя российские удобрения не попали под международные санкции, штрафы, наложенные на владельцев компаний, производящих их, а также ограничения со стороны банковской и логистической отраслей привели к падению экспорта в прошлом году. Впоследствии они восстановились, что привело к снижению цен.

Анализ влияния черноморской зерновой сделки показал, что она помогла прокормить около 95 млн человек, но не обеспечила беспрепятственного поступления удобрений из России на мировые рынки.

Кроме того, отмечается, что миллиардер Мельниченко в конце прошлого года посетил Южную Африку, с целью лоббировать политиков, чтобы они поддержали его просьбу к ЕС решить проблемы с поставками удобрений, говорится в публикации.

Ранее страны Африки призвали поскорее разблокировать в портах ЕС российские удобрения.

Также сообщалось, что Россия рекордно нарастила поставки зерна в Африку и не планирует останавливаться.