Польские перевозчики пообещали не расширять блокаду украинской границы на новые погранпункты, но прекращать протест не будут.

Об этом сообщил представитель польских перевозчиков Вальдемар Ящур сообщил после встречи с министром инфраструктуры Польши Алвином Гаджадхуром.

"На сегодняшней встрече мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. Однако мы отказались от его распространения на последующие пункты пересечения границы, хотя он уже готовился. Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль над грузовиками, въезжающими в Польшу", – заявил Ящур.

"Количество нарушений среди украинских водителей значительное, а вовлеченность госслужб, на наш взгляд, пока еще слишком низка. Это касается проверок, проводимых такими службами, как Инспекция автомобильного транспорта, Национальная налоговая администрация, Пограничная служба и полиция", – объяснил он.

Министр сообщил, что провел переговоры с министрами финансов и министрами внутренних дел и администрации. Все эти министры готовы принять срочные меры в рамках взаимного сотрудничества, чтобы удовлетворить требования ужесточения контроля.

В сети публикуют видео бесконечной колонны машин украинских перевозчиков, застрявших на границе с Польшей из-за забастовки польских коллег.

Напомним, что сегодня стало известно, что прекращать блокаду последние не будут. Наоборот, с 1 декабря к ним присоединятся перевозчики из Словакии.

Также мы писали о том, что власти Польши потребовали у Украины выполнить требования перевозчиков, которые блокируют границу.