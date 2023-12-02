Объем украинского экспорта, который проходил через польскую границу, рухнул на 40%. Об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.

В ноябре, по данным таможни, из 783 тысяч тонн грузового экспорта на польские пункты пропуска пришлось 282 тысячи тонн.

"И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики. На некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин – Дорогуск", "Рава-Русская – Гребенное" экспорт почти замер, или упал вдвое", - заявила Свириденко.

Ранее сообщали, что Польша будет просить ЕС вернуть для украинских перевозчиков разрешения для въезда в Европу. Моравецкий отметил, что признает некоторые доводы протестующих польских перевозчиков, одним из требований которых является восстановление разрешений.

"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на заседание Транспортного совета ЕС, чтобы вернуться к предыдущей разрешительной системе", - сказал премьер.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".

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