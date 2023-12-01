Украинские водители на пункте пропуска "Краковец-Корчева" отменили объявленную ранее голодовку после переговоров с поляками при участии консула.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии изданию "Укринформ".

По его словам, консул Украины в Люблине Василий Иордан встретился возле "Корчевой" с украинскими водителями, а также с представителями полиции, пограничной и таможенной служб и польскими протестующими.

Водители договорились, что поляки будут пропускать по семь фур в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

Украинцы заявляют, что готовы снова объявить голодовку, если поляки не сдержат слово.

Напомним, на днях польские перевозчики пообещали не расширять блокаду украинской границы на новые погранпункты, но прекращать протест не будут.

Между тем в МИД Украины сообщили, что ВСУ угрожают перебои с поставками топлива из-за польской блокады границы. Также блокада угрожает автомобильной промышленности Германии.

Ранее "Страна" рассказывала, как пообщалась с украинскими водителями на заблокированной границе с Польшей.