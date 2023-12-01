Вооруженным силам Украины угрожают перебои с поставками топлива из-за польской блокады границы.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины в комментарии немецкой газете Bild.

Также блокада угрожает автомобильной промышленности Германии. Страдают целые цепочки поставок, например, электрических кабелей.

"Из-за блокады компаниям автомобильной промышленности сложно своевременно снабжать компонентами клиентов в Германии и других странах Евросоюза", - сказали в МИД Украины.

Ранее замминистра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич говорил, что из-за блокады польской границы в Украине уже начались перебои с поставками топлива. Также из Украины сильно затруднён автомобильный экспорт: в среднем через все погранпункты выезжает один грузовик в час.

Кроме того, из-за блокады польской границы в Украине складывается критическая ситуация с некоторыми товарами, которые могут исчезнуть. В частности, польские перевозчики на границе блокируют поставки в Украину военного оборудования: дронов и тепловизоров.

Мы подробно рассказывали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.