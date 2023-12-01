Словацкие перевозчики анонсировали, что начнут блокировать границу с Украиной сегодня, 1 декабря, в 15:00 по европейскому времени. В настоящее время в пункте пропуска со Словакией в очередях находятся около 600 фур.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Та ситуация, которая есть на границе с Польшей, она добавила уже в очередях как на словацкой границе, так и на границе с Венгрией. Потому что до 6 ноября на направлении этих границ мы не фиксировали очередей из грузовиков, ожидавших возможность пересечения границы в сторону Украины. Опять же, это из-за увеличения количества транспортных средств, прибывающих к границе", - рассказал Демченко.

По его словам, и водители, и перевозчики выбирали для себя альтернативные маршруты, потому что не могут пересечь границу с Польшей.

Демченко добавил, что по состоянию на сегодняшнее утро на направлении пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" в очередях находятся около 600 грузовиков.

"Мы имеем информацию от словацких коллег о том, что сегодня в 15:00 по европейскому времени начнется блокировка движения для грузовиков именно на направлении пункта пропуска "Вишне Немецкое" (с нашего направления пункт пропуска "Ужгород")", - рассказал Демченко.

Он также добавил, что у Украины на границе со Словакией один такой пункт пропуска и если его заблокируют, то движение с соседней страной остановится.

Напомним, на днях Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил с 1 декабря заблокировать пункт пропуска "Вишне Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной.

Отмечалось, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 16:00 "до дальнейшего уведомления". На выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. Гуманитарную и военную помощь, живых животных, топливо и охлажденные грузы участники акции обещали не блокировать.

Ранее в этом месяце представители UNAS уже блокировали пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны.