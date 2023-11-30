Журналисты "Страны" поговорили с украинскими водителями, которые застряли на польско-украинской границе и находятся там уже больше недели.

По словам украинских водителей, они уверены, что блокада границы была организована не польскими перевозчиками, а польским правительством.

"Все началось еще месяца три назад, когда польская таможня начала уменьшать свою пропускную способность. Раньше поляки за сутки могли пропустить до 600 фур. Тогда мы в очереди стояли максимум 2-3 дня, но потом они начали уменьшать количество грузовиков, которые пропускали, соответственно начала увеличиваться очередь, и водители могли ждать по 10-12 дней", - рассказывает водитель грузовика Александр. Мужчина возит грузы в Польшу уже более четырех лет.

По словам Александра, он стоит в очереди, чтобы выехать из Польши, уже восемь дней и, по его подсчётам, стоять ему придется еще дней 6-7. Мужчина рассказывает, как организован процесс прохождения границы.

"На пограничный пункт вызывают группами, в каждой группе по 7-8 фур. Ежедневно пропускают около восьми групп. Бывают дни, когда больше, но бывает, когда и меньше. В среднем каждый час пропускают около трех фур. Восемь дней назад, когда я приехал на таможню и взял талон на очередь, границу проходила группа под номером 98, я был в 198 группе. На сегодняшний день очередь дошла до 156 группы", - рассказывает Александр.

Александр говорит, что сами поляки привозят украинским водителям горячую еду, булочки и воду.

"В туалет и за продуктами ходим в ближайшие села, в моем случае это около трех километров. Душ принять негде. Есть водители, которые едут в ближайшие города, где есть гостиницы, и живут в них, но таких немного, гостиницы-то недешевые и за машиной нужно следить", - говорит Александр.

Другой водитель по имени Владимир рассказывает, что уже были зафиксированы случаи мародерства бензина.

"Воруют солярку, это происходит постоянно даже на платных стоянках, поэтому водители объединяются в группы и дежурят возле своих машин в то время, пока другие отдыхают", - рассказывает Владимир.

По словам мужчины, среди украинских водителей были те, кто предлагал устроить свою блокаду и начать перекрывать дороги, но таких оказалось немного.

"Причин несколько. Первая - заблокировав дороги, мы заблокируем и проезд гуманитарных грузов, которые везут в Украину. Второе - если поляки проводят свой протест законно, то мы будем закон нарушать. Многие не хотят это делать, можно получить штраф или вообще запрет на въезд в страну, тогда я могу остаться без работы", - говорит Владимир.

Мужчина рассказывает, что стоит в блокаде уже 12 дней и стоять ему осталось еще дня два.

"Я больше десяти лет работаю дальнобойщиком, мне приходилось и дольше стоять, я как-то раз ждал выгрузку 21 день, но там хотя бы душ был и это было лето. А здесь я стою у дороги на автобане. Вокруг только лес. За продуктами ходим по несколько километров, в туалет точно так же. За это время мне удалось только один раз помыться", - рассказывает Владимир.

Напомним, накануне польские перевозчики пообещали не расширять блокаду украинской границы на новые погранпункты, но прекращать протест не будут.

Между тем в Брюсселе 4 декабря пройдет заседание Совета ЕС по транспорту. Польша призывает включить в повестку заседания "транспортный безвиз" для Украины. Варшава будет просить Евросоюз вернуть для украинских перевозчиков необходимость получать разрешение для въезда в Европу.