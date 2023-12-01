Украина и Польша договорились о разблокировке пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков. Между тем заблокированные поляками на пункте пропуска "Краковець-Карчова" водители объявили голодовку.

О разблокировке одного из КПП сообщает Мининфраструктуры Украины у себя в Фейсбуке.

"Это должно увеличить пропускную способность границы и уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска", - сказано в сообщении.

Также согласованы создание в системе "е-Очередь" отдельных квот для пустых фур на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова". Кроме того, будет запущен пилотный проект системы регистрации в живой очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.

"Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не обсуждался и не был на повестке дня", - отмечает Мининфраструктуры.

В то же время объявившие голодовку на пункте пропуска "Краковец-Карчова" водители потребовали, чтобы поляки пропускали 14 грузовиков в час. Перед этим поляки объявили, что за это время будут пропускать только одну фуру.

"Мы хотели принять участие в мирной акции - переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до (польских - Ред.) протестующих. Польская полиция дала добро поехать трём мужчинам, волонтёру. Наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но сейчас пока ещё ждём встречи с консулом", - заявил один украинских из водителей.

Также украинцы говорят, что фуры с топливом и огнеопасным грузом не пропускают, хотя обещали дать им приоритет.

"В очереди 1207 (машин - Ред.) - это только нас, рефрижераторы, бензовозы", - сказал водитель Александр Химич.

Между тем словацкие перевозчики, как ранее и анонсировали, с 16:00 заблокировали движение украинских фур через КПП "Вишне Немецкое - Ужгород" в сторону Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сколько продлится акция, пока неизвестно. Перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов обещают не блокировать. Остальные фуры будут пускать по четыре штуки в час.

Ограничений на выезд из Украины нет.

Ранее "Страна" рассказывала, как пообщалась с украинскими водителями на заблокированной границе с Польшей.

Мы также сообщали, что Украина готовит эвакуацию водителей с заблокированной польскими перевозчиками границы.