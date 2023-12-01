"Ты пожалеешь". Появилось видео, как Порошенко угрожает не пустившему его за кордон пограничнику
Появилось новое видко общения народного депутата Петра Порошенко с пограничниками, которые не выпустили экс-президента Украины за границу.
Видео было снято на одну из нательных видеокамер сотрудника Госпогранслужбы (ГСПУ), дежурившего на КПП во время инцидента с Порошенко.
Пограничник сообщил, что от главы Верховной Рады в ГПСУ поступило распоряжение об отмене зарубежной командировки Порошенко.
"На основании этого я вынужден отказать вам в пересечении государственной границы", - сказал начальник украинского КПП.
Порошенко назвал фальшивым документ, на который сослался пограничник, и обвинил его в срыве встречи за рубежом.
"Вы срываете встречу. <...> Эта филькина грамота меня не касается", - заявил экс-президент, возвращая пограничнику лист с его планшета.
В конце беседы с начальником КПП пятый президент Украины заявил пограничнику, что тот "об этом пожалеет".
Со своей стороны вице-спикер Рады Александр Корниенко сообщил, что Порошенко отменили международную командировку после получения председателем парламента письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого разглашать запрещается.
Напомним, сегодня Петра Порошенко не выпустили за границу. По его словам, у него была командировка, подписанная спикером парламента Русланом Стефанчуком, но пограничники его не пропустили. В своем заявлении по поводу происшествия Порошенко намекнул на "руку Офиса президента".
После новости о запрете на выезд нардепу в Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили его из страны.
"В отношении народного депутата... у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу была отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.