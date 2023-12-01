Появилось новое видко общения народного депутата Петра Порошенко с пограничниками, которые не выпустили экс-президента Украины за границу.

Видео было снято на одну из нательных видеокамер сотрудника Госпогранслужбы (ГСПУ), дежурившего на КПП во время инцидента с Порошенко.

Пограничник сообщил, что от главы Верховной Рады в ГПСУ поступило распоряжение об отмене зарубежной командировки Порошенко.

"На основании этого я вынужден отказать вам в пересечении государственной границы", - сказал начальник украинского КПП.

Порошенко назвал фальшивым документ, на который сослался пограничник, и обвинил его в срыве встречи за рубежом.

"Вы срываете встречу. <...> Эта филькина грамота меня не касается", - заявил экс-президент, возвращая пограничнику лист с его планшета.

В конце беседы с начальником КПП пятый президент Украины заявил пограничнику, что тот "об этом пожалеет".

Со своей стороны вице-спикер Рады Александр Корниенко сообщил, что Порошенко отменили международную командировку после получения председателем парламента письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого разглашать запрещается.

Напомним, сегодня Петра Порошенко не выпустили за границу. По его словам, у него была командировка, подписанная спикером парламента Русланом Стефанчуком, но пограничники его не пропустили. В своем заявлении по поводу происшествия Порошенко намекнул на "руку Офиса президента".

После новости о запрете на выезд нардепу в Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили его из страны.

"В отношении народного депутата... у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу была отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.